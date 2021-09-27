Тигр откусил палец ребенку в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму тигр в зоопарке откусил палец ребенку, фото:

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Ракурс

Тигр из расположенного во временно оккупированном Крыму в городе Белогорске, что в 40 км от Симферополя, парка «Тайган» откусил палец на руке годовалому мальчику.

Инцидент произошел вчера, 26 сентября, когда мать мальчика, пытаясь показать ребенку тигра по-ближе, вышла за пределы безопасной зоны. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

22-летняя мать поднесла своего годовалого ребенка за пределы барьера безопасности, к защитному ограждению, в результате тигр откусил ребенку большой палец левой руки, — отметил источник.

Отмечается, что ребенку оказали помощь на месте, а затем госпитализировали в детскую больницу в Симферополе.

В то же время мать мальчика утверждает, что когда она вместе с ребенком подошла к одной из клеток, все тигры спали.

Паша поднял ручку чтобы показать пальчиком на тигра, в этот момент откуда-то с ветки спрыгнуло животное. Кошка через прутья клетки зацепила когтем руку ребёнка, подтащила к себе и укусила за палец, — отметила женщина.

По ее словам, все произошло очень быстро и когда она отскочила от клетки с ребенком, мальчик громко кричал, а на месте пальца была окровавленная рана.

Женщина утверждает, что на месте не было никого из сотрудников парка. А когда она добралась до медпункта, на месте не было медсестры.

Её не смогли найти, какие-то сотрудники помогли замотать бинтом руку Паше и вызвали скорую, по сути, это вся помощь, — отметила она.

Напомним, недавно в России тигр напал на двух грибников.