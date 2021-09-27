Геомагнитная буря. Фото: Flickr

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Ракурс

Геомагнитную бурю уровня G1 в Украине обещают завтра, 28 сентября.

Магнитные бури классифицируются пятью уровнями — от G1 до G5. Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Зато сильные бури могут нарушить коротковолновую связь и работу навигационных систем, а также вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. Об этом сообщает Gismeteo.

Медики отмечают, что магнитная буря опасна для метеозависимых, пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями. У людей может наблюдаться головная боль, головокружение, повышенное давление, бессонница, боли в сердце, обострение хронических заболеваний. У некоторых может наблюдаться раздражительность и депрессия.

Особую опасность магнитная буря может создавать для тех, кто страдает гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы — она может спровоцировать обострение основного заболевания.

Частыми симптомами также являются:

различные нарушения сна, сонливость или бессонница;

раздражительность;

внезапное ухудшение самочувствия;

апатия, рассеянность внимания.

По словам экспертов, во время магнитной бури можно улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции. В дни магнитных бурь важно не переедать, потому что это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Напомним, на этой неделе в Украину вернется тепло. Синоптики обещали, что 27 сентября будет преобладать солнечная и теплая погода. Во всех регионах начнется второе бабье лето.

Источник: Gismeteo