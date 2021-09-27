Геомагнітна буря. Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n160793-geomagnitnu-buru-obicyaut-u-veresni-yak-zahystytysya.html

Ракурс

Геомагнітну бурю рівня G1 в Україні обіцяють завтра, 28 вересня.

Магнітні бурі класифікуються п’ятьма рівнями — від G1 до G5. Слабка буря може спровокувати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на шляхи міграцій птахів і тварин. Натомість сильні бурі можуть порушити короткохвильовий зв’язок і роботу навігаційних систем, а також викликати збої напруги в промислових мережах. Про це повідомляє Gismeteo.

Медики зазначають, що магнітна буря небезпечна для метеозалежних, літніх, вагітних і людей з хронічними хворобами. У людей може спостерігатися головний біль, запаморочення, підвищений тиск, безсоння, біль у серці, загострення хронічних захворювань. У декого може спостерігатися дратівливість та депресія.

Особливу небезпеку магнітна буря може створювати для тих, хто страждає гіпертонією і захворюваннями серцево-судинної системи — вона може спровокувати загострення основного захворювання.

Частими симптомами також є:

різні порушення сну, сонливість або безсоння;

дратівливість;

раптове погіршення самопочуття;

апатія, неуважність уваги.

За словами експертів, під час магнітної бурі можна покращити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму для, повноцінний відпочинок, збалансоване харчування, перебування на свіжому повітрі та позитивні емоції. У дні магнітних бур важливо не переїдати, бо це підвищує навантаження на серцево-судинну систему.

Нагадаємо, цього тижня в Україну повернеться тепло. Синоптики обіцяли, що 27 вересня переважатиме сонячна та тепла погода. У всіх регіонах розпочнеться друге бабине літо.

Джерело: Gismeteo