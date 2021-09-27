Суд зняв з Антоненка електронний браслет. Фото: Facebook

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Справа Шеремета досі розслідується, а всіх підозрюваних вже випустили зі слідчого ізолятора.

Головного підозрюваного, ветерана Андрія Антоненка, відпустили під нічний домашній арешт без носіння електронного браслета. Про це повідомляє прес-служба суду.

Шевченківський районний суд міста Києва частково задовольнив клопотання прокурора, який просив продовжити Андрію Антоненку цілодобовий домашній арешт. Тепер Андрій Антоненко має бути вдома тільки з 23.00 до 6.00.

Підозрюваному у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку замінили цілодобовий домашній арешт на нічний без носіння електронного браслета.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко залишилася без браслета на нозі. Шевченківський районний суд міста Києва змінив їй запобіжний захід та скасував її цілодобовий домашній арешт.