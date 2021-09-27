Трускавець як Ватерлоо Разумкова — ЗМІ дізналися про зачистку людей спікера

https://racurs.ua/ua/n160797-truskavec-stane-vaterloo-razumkova-zmi-diznalysya-pro-zachystku-ludey-spikera.html

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Великі кадрові ротації у владі готують на Банковій. Про новації Офіс президента начебто оголосить наступного вікенду у Трускавці, де Володимир Зеленський збере на предметну розмову свою фракцію у парламенті.

«Дзеркало тижня» повідомило, що «слуги» 1−3 жовтня обговорять заміну спікера Ради Дмитра Разумкова, чотирьох міністрів і кількох очільників парламентських комітетів. Більшість з тих, кого «зачистить» Банкова, перебувають в орбіті впливу опального спікера.

Наприклад, йдеться про втрату крісел очільниками бюджетного комітету Юрія Арістова і Андрій Клочко (комітет місцевого самоврядування і регіональної політики).

Нещодавно обидва потрапили в гучні медійні скандали. Матір Клочка за два роки прикупила майна на 14,5 млн грн, а у випадку з Арістовим йдеться про фото елітного авто його сина. Крім того, на Банковій вважають, що обидва нардепи не контролюють свої комітети.

Планують в ОП і відставку самого Разумкова, який мав іншу позицію щодо ухвалення антиолігархічного закону. Наразі розпочалася кампанія дискредитації спікера, аби прискорити голосування проти нього.

Якщо Разумкова «підуть», портфелі втратять і очільники комітету з питань освіти науки і інновацій Сергія Бабака, глава комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Ці нардепи, за версією «ЗН», також з «орбіти Разумкова».

Питання заміни Разумкова Русланом Стефанчуком (перший віце-спікер Ради) наразі ще не вирішене, бо Зеленський шукає не тільки віддану людину, але «вдалу піар-особу».

На місце Клочка нібито претендує голова підкомітету з будівництва та архітектури Олена Шуляк.

Ймовірний кандидат на виліт і глава комітету з питань земельної та аграрної політики — Микола Сольський. Він колишній партнер екс-очільника ОП Андрія Богдана.

Перелік міністрів, які ризикують після Трускавця піти з Кабміну, не змінився: очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна, міністр оборони Андрій Таран, віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. «Дзеркало тижня» додає в цей список і главу Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

Джерело: «Дзеркало тижня»