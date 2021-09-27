Озеро свіжої лави. Фото: Volcano Discovery

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Лавове озеро утворилося кратері вулкана Ньірагонго, розташованого на території Демократичної Республіки Конго.

Озеро свіжої лави виникло у другій половині вересня. У травні вулкан здійснив виверження, а потік лави зупинився біля північної околиці міста Гоми з населенням близько 600 тис. осіб. Згодом стався землетрус, який міг викликати викиди газу під озером Ківу. Внаслідок надзвичайної події тоді загинули 32 осіб. Про це повідомляє Gismeteoіз посиланням на AFP.

Експерти з обсерваторії вулканології Гоми вважають, що поява лави стало хорошим знаком, оскільки свідчить не про нове виверження, а дозволяє вулкану «дихати». Утворення вогняного озера в кратері знижує ризик землетрусів у вулканічній зоні Гоми.

Як відомо, гора Ньірагонго досягає висоти 3,5 тис. м. Найбільш руйнівне виверження Ньірагонго відбулося в 1977 році, коли загинуло понад 600 осіб.

Нагадаємо, понад тиждень на острові Пальма триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. Міністр промисловості, торгівлі й туризму Іспанії Рейес Марото запросила туристів подивитися на це безпрецедентне видовище, оскільки останні 50 років на Канарських островах не відбувалося нічого подібного.

Джерело: Gismeteo