У стародавньому амфітеатрі знайдено «елітні» ложі з іменами власників

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У Пергамскому амфітеатрі, що розташований на території сучасного міста Бергама в Туреччині, знайдено «елітні» ложі з іменами власників. Цей амфітеатр привертає увагу археологів завдяки схожості з римським Колізеєм. Розкопки тут тривають з 2018 року.

Гладіаторську арену Пергама побудували в римську епоху — приблизно 1800 років тому, він відрізняється від інших подібних споруд великою ареною. У II столітті в амфітеатрі проходили бої гладіаторів і тварин, також там проводили реконструкції морських битв. На цій же арені стратили перших християн.

Дослідники з Німецького археологічного інституту знайшли місця для глядачів, відокремлені від інших рядів і схожі на сучасні ложі на спортивних стадіонах. Вони були підписані — написи висічені на камені. Латинські імена були вибиті грецькими буквами: дослідники припускають, що це були мешканці Риму, які з якихось причин побажали мати персональне місце в Пергамському амфітеатрі. Можливо, йдеться про представників імперської адміністрації.

На сьогодні археологи виявили п’ять приватних глядацьких зон. Вчені вважають, що місткість амфітеатру становила від 25 до 50 тис. осіб.

Вони хотіли побудувати тут копію Колізею, який відвідували всі верстви суспільства. І люди з вищого класу або важливих сімей мали приватні місця в спеціальних секціях з вигравіруваними на них іменами, — зазначив директор Німецького археологічного інституту Фелікс Пірсон.

Вчені не виключають, що будівництво амфітеатру — черговий крок в суперництві Пергама з Ефесом та іншими великими центрами того часу.

Розквіт Пергамського царства досяг при Євмені II (197−159 роки до нашої ери). Саме за його наказом приблизно в 189 році до нашої ери заснували Пергамську бібліотеку.

У римському Колізеї ложі, з яких відкривався найкращий вид на арену, призначалися для імператора. Поруч знаходився майданчик для сенаторів. Потім місця ділили так: чим вище — тим менш знатні і бідніші глядачі.