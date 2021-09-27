Викрито медиків, які змушували онкохворих купувати «безкоштовні препарати», фото: СБУ

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Медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру викрили на корупційній схемі — вони змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно надавала держава.

Ця схема діяла щонайменше впродовж останніх півроку. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією слідства, схему організував завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою.

Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках — це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого, — зазначають в СБУ.

Зазначається, що отримані ліки медики-шахраї «списували» і продавали їх приватним аптекам за пів ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах.

Під час обшуків, проведених у службових кабінетах обох зловмисників, їх приватних автомобілях, а також у задіяних в схемі аптечних пунктах, вилучили:

майже 0,5 млн грн готівки;

чергову партію готових до «збуту» ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Триває досудове розслідування для виявлення всіх причетних осіб.

Викриття зловмисників відбулося 24 вересня, відразу після чергової передачі зловмисниками партії дороговартісних медичних препаратів за грошові кошти, повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

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