МИД прокомментировал заявления Лукашенко об американских базах. Фото: lrt.lt

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Ракурс

Заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о базах США в Украине прокомментировали в МИД.

Дипломаты отметили, что в очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. Самопровозглашенному президенту напомнили, что он «разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности, — подчеркнули дипломаты.

В Киеве отметили, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины и Беларуси. Посоветовали Минску задуматься о том, как сохранить суверенитет и независимость своей страны.

Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время, мы всеми силами и средствами будем дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции, — говорится в заявлении.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко «увидел» на границе с Украиной американские базы и ракеты. Также он обвинил Украину в курсе на конфронтацию с Беларусью. Кроме того, диктатор заявил, что в Польше якобы разворачивают целые корпуса у границ Беларуси, и эти корпуса принадлежат иностранным государствам — в частности, США.