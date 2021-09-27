Лукашенко. Фото: БелТА

https://racurs.ua/n160784-lukashenko-prividelis-amerikanskie-bazy-i-rakety-na-granice-s-ukrainoy-video.html

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Александр Лукашенко, непризнанный президент Беларуси, «увидел» на границе с Украиной американские базы и ракеты.

Он обвинил Украину в курсе на конфронтацию с Беларусью. Об этом сообщает БелТА.

По словам белорусского диктатора, в Польше якобы разворачивают целые корпуса у границ Беларуси, и эти корпуса принадлежат иностранным государствам — в частности, США.

Мы видим, как лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Там создаются учебно-тренировочные лагеря, где учат целенаправленно (и не только беглецов) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что уже даже сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью. По его словам, эти тайники припасает сама Украина и страны-члены НАТО, а затем тянут их к границе Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал столицу Литвы Вильнюс и польский город Белосток землями Беларуси.

Источник: БелТА