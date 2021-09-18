Лукашенко назвал столицу Литвы и польский Белосток землями Беларуси

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Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, назвал столицу Литвы Вильнюс и польский город Белосток землями Беларуси.

Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли, Вильно — это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим, — цитирует диктатора белорусский Телеграм-канал «Пул Первого».

Также Лукашенко начал рассказывать, что соседи «даны Беларуси от Бога, как и любой другой стране». По его словам, Минск хочет мира и дружбы со всеми.

Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство — незыблемые основы нашего общества. Все мы, живущие на этой земле, — белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это незыблемо, это навсегда, — заявил Лукашенко.

Такую речь подконтрольный Кремлю диктатор произнес по случаю Дня народного единства — праздника, который Лукашенко ввел в 2021 году в Беларуси в день нападения войск СССР на Польшу в 1939 году (в рамках выполнения пакта Гитлера и Сталина), когда к стране были присоединены территории Западной Беларуси.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на видеоролик МИД России к годовщине вторжения советских войск в Польшу, в котором Москва продвигает свою пропагандистскую трактовку событий.

Напомним, в 2020 году в Беларуси прокатилась волна протестов против фальсификации результатов президентских выборов в пользу Лукашенко. Диктатору удалось жестко подавить протесты, прибегая к репрессиям и похищению людей. Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.