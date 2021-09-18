Лукашенко назвав столицю Литви і польський Білосток землями Білорусі

https://racurs.ua/ua/n160360-lukashenko-nazvav-stolycu-lytvy-i-polskyy-bilostok-zemlyamy-bilorusi.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, назвав столицю Литви Вільнюс та польське місто Білосток землями Білорусі.

Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо їм, що Білосток та Білосточчина — це білоруські землі, що Вільно — це теж білоруське місто та землі навколо. Ми ж про це не говоримо, — цитує диктатора білоруський Телеграм-канал «Пул Первого».

Також Лукашенко почав розповідати, що сусіди Білорусі «дані від Бога, як і будь-якій іншій державі». За його словами, Мінськ прагне миру і дружби з усіма.

Внутрішньоконфесійна рівновага і міжнаціональна єдність — непорушні основи нашого суспільства. Всі ми, котрі живуть на цій землі, — білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам’ять на всіх. Це є непорушним, це назавжди, — заявив Лукашенко.

Таку промову підконтрольний Кремлю диктатор виголосив з нагоди Дня народної єдності — свята, яке Лукашенко запровадив цьогоріч у Білорусі у день нападу військ СРСР на Польщу в 1939 році (в рамках виконання пакту Гітлера і Сталіна), коли до країни були приєднані території Західної Білорусі.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на відеоролик МЗС Росії до річниці вторгнення радянських військ у Польщу, в якому Москва просуває своє пропагандистське трактування подій.

Нагадаємо, торік у Білорусі прокотилася хвиля протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів на користь Лукашенка. Диктатору вдалося жорстко придушити протести, вдаючись до репресій й викрадень людей. Більшість демократичних країн світу, зокрема Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.