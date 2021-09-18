Гробницю фараона Джосера з мережею лабіринтів відкрили для туристів

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Ракурс

Гробницю фараона Джосера, яку виявили у 1928 році, влада Єгипту офіційно відкрила після реставрації. Гробниця була побудована в період між 2667 і 2648 роками до нашої ери. Більша її частина знаходиться під землею і включає лабіринт коридорів, повідомляє Міністерство у справах старожитностей Єгипту в Фейсбук.

Піраміда розташовувалася на полі Саккара, поблизу Мемфіса — столиці древнього Єгипту. Її звели не з цегли, а з вапняку. Роботи з реставрації гробниці велися з 2006 року і були націлені на зміцнення конструкцій. Окрім цього, було відреставровано деталі оформлення і встановлено освітлення.

Тепер гробниця фараона відкрита для відвідувань туристів. Разом зі знаменитою Ступінчастою пірамідою та іншими пам’ятниками вона входить в комплекс Саккари.

Численні кобри, що прикрашають фасад гробниці, символізували захист і могутність. На глибині близько 30 м розгалужуються коридори з дверима-обманками і барельєфами, що зображують фараона в урочисті моменти його життя. У центральній похоронній шахті стоїть масивний облицьований гранітом саркофаг часів Третьої династії Єгипту, проте сам фараон похований у Ступінчастій піраміді. Вчені не виключають, що гробниця була місцем символічного поховання душі фараона.

Нагадаємо, окрім гробниці, на плато Саккара знаходяться сотні гробниць стародавніх чиновників та інші пам’ятники, що відносяться до епохи від Першої династії (2920−2770 роки до н. е.) до коптського періоду (395−642 роки).