Гробницу фараона Джосера открыли для туристов — как она выглядит

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Ракурс

Гробницу фараона Джосера, которую обнаружили в 1928 году, власти Египта открыли после реставрации. Гробница была построена в период между 2667 и 2648 годами до нашей эры. Большая ее часть находится под землей и включает лабиринт коридоров, сообщает Министерство по делам древностей Египта в Фейсбук.

Пирамида располагалась на поле Саккара, близ Мемфиса — столицы древнего Египта. Ее возвели не из кирпича, а из известняка. Работы по реставрации гробницы велись с 2006 года и были нацелены на укрепление конструкций. Кроме того, были отреставрированы детали оформления и установлено освещение.

Теперь гробница фараона открыта для посещений туристов. Вместе со знаменитой Ступенчатой пирамидой и другими памятниками она входит в комплекс Саккары.

Многочисленные кобры, украшающие фасад гробницы, символизировали защиту и могущество. На глубине около 30 м ветвятся коридоры с «ложными» дверями и барельефами, изображающими фараона в торжественные моменты его жизни. В центральной погребальной шахте находится массивный облицованный гранитом саркофаг времен Третьей династии Египта, однако сам фараон похоронен в Ступенчатой пирамиде. Ученые не исключают, что гробница была местом символического захоронения души фараона.

Напомним, помимо гробницы, на плато Саккара находятся сотни гробниц древних чиновников и другие памятники, которые относятся ко временам от Первой династии (2920−2770 годы до н. э.) до коптского периода (395−642 годы).