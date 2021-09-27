Лукашенко. Фото: БелТА

https://racurs.ua/ua/n160784-lukashenku-pryvydilysya-amerykanski-bazy-y-rakety-na-kordoni-z-ukrayinou-video.html

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Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, «побачив» на кордоні з Україною американські бази та ракети.

Він звинуватив Україну в курсі на конфронтацію з Білоруссю. Про це повідомляє БелТА.

За словами білоруського диктатора, у Польщі нібито розгортають цілі корпуси біля кордонів Білорусі, і ці корпуси належать іноземним державам — зокрема, США.

Ми бачимо, як лізе Литва в кожну щілину, щоби показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше — це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Там створюються навчально-тренувальні табори, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби, — заявив Лукашенко.

Він наголосив, що вже навіть самі українські прикордонники виявляють схованки зі зброєю біля кордону з Білоруссю. За його словами, ці схованки припасає сама Україна та країни-члени НАТО, а потім тягнуть їх до кордону Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав столицю Литви Вільнюс та польське місто Білосток землями Білорусі.

Джерело: БелТА