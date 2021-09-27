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Ракурс
Лукашенко. Фото: БелТА

Лукашенку привиділися американські бази й ракети на кордоні з Україною (ВІДЕО)

27 вер 2021, 14:38
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Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, «побачив» на кордоні з Україною американські бази та ракети.

Він звинуватив Україну в курсі на конфронтацію з Білоруссю. Про це повідомляє БелТА.

За словами білоруського диктатора, у Польщі нібито розгортають цілі корпуси біля кордонів Білорусі, і ці корпуси належать іноземним державам — зокрема, США.

Ми бачимо, як лізе Литва в кожну щілину, щоби показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше — це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Там створюються навчально-тренувальні табори, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби, — заявив Лукашенко.

Він наголосив, що вже навіть самі українські прикордонники виявляють схованки зі зброєю біля кордону з Білоруссю. За його словами, ці схованки припасає сама Україна та країни-члени НАТО, а потім тягнуть їх до кордону Білорусі.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав столицю Литви Вільнюс та польське місто Білосток землями Білорусі.

Джерело: БелТА

Джерело: Ракурс


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