Samsung включил в обновление софта для украинцев требования РФ

https://racurs.ua/n160804-samsung-vkluchil-v-obnovlenie-softa-dlya-ukraincev-trebovaniya-rf-foto.html

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Samsung — южнокорейская корпорация, компания-производитель электроники — включила в обновление софта для граждан Украины требования России. В частности, как сообщили пользователи, в России на смартфоны и планшеты на Android и iOS должны быть установлены программы:

продукты «Яндекса»: «Яндекс.браузер», «Яндекс.Картах», «Яндекс.диск», поисковая система «Яндекс»;

продукты Mail (.)ru: голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail (.)ru», «Почта Mail (.)ru», OK Live, ICQ, «Одноклассники», «Вконтакте»;

MirPay (платежная система, только для Android);

«Госуслугы»;

«МойОфис Документы»;

Kaspersky Internet Security (на Android);

Applist (.)Ru (агрегатор для доступа к социальным интернет-ресурсам).

Впоследствии южнокорейская корпорация попросила прощения у пользователей из Украины.

Недавно украинские пользователи смартфонов Z Fold2 получили предложение об обновлении безопасности устройства, в описании которого ошибочно была указана другая страна. Наша компания ответственно заявляет, что обновление было разработано именно для украинских пользователей. Данным обновлением не предвидится установки приложений, обязательных для Российской Федерации, поскольку законодательные акты одной страны не имеют никакой юридической силы на территории другой страны. Ошибку в описании обновления признаем, она нами изменена в универсальном описании указанного обновления и дифференцирована в соответствии со страной, — говорится в заявлении Samsung.



В компании также заверили, что приложат все усилия для предоставления дальнейших обновлений с описанием, что соответствует предложенному обновлению для Украины.