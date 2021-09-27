Як коронавірус впливає на тривалість життя – відповідь вчених. Фото: Главком

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Ракурс

Коронавірус вплинув на чимало сфер життя людини. Британські та датські вчені заявили, що через COVID-19 істотно знизилася тривалість життя.

Пандемія привела до найсильнішого зниження очікуваної тривалості життя з часів Другої світової війни. Стаття вчених опублікована в International Journal of Epidemiology.

Фахівці проаналізували дані про смертність за 2020 рік у 29 країнах. Вчені виявили, що у 27 з цих країн — виняток склали Данія і Норвегія — очікувана тривалість життя істотно зменшилася.

У порівнянні з 2015 роком очікувана тривалість життя зменшилася в жінок в 15 країнах і в чоловіків у 10 країнах.

Зниження її більш ніж на рік було зафіксувало в чоловіків в 11 країнах і в жінок у 8 країнах. Найбільше зниження тривалості життя спостерігалося в американських чоловіків — вона зменшилася на 2,2 року. Слідом за ними йдуть литовці — у них вона зменшилася на 1,7 року.

Таке різке скорочення середньої тривалості життя відбулося через високу смертність від COVID-19 у старших вікових групах, відзначають дослідники. При цьому зниження в країнах з низьким і середнім рівнем доходу на душу населення може бути ще більшим.

Нагадаємо, коронавірус може викликати вироблення імунною системою так званих аутоантитіл. В кінцевому підсумку вони можуть вражати здорові тканини та викликати запальні захворювання. Такі наслідки виникали після важкої форми коронавірусу. Експерти закликали людей зробити щеплення від коронавірусної інфекції.

Джерело: International Journal of Epidemiology