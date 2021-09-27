Ролик у TikTok зірвав тисячі наукових досліджень – що сталося. Фото: tiktok-ru.ru

https://racurs.ua/ua/n160809-rolyk-u-tiktok-zirvav-tysyachi-naukovyh-doslidjen-scho-stalosya.html

Ракурс

TikTok (ТікТок), популярна соціальна мережа, вплинула на тисячі наукових досліджень одним відеороликом. Дівчина-підліток з США порадила своїм підписникам використовувати платформу з опитуваннями, щоб заробити трохи грошей.

Випускниця середньої школи Флориди Сара Франклін розмістила в TikTok відео, яке в результаті перервало 4 тис. 600 досліджень. Про це пише Futurism.

Prolific — платформа з опитуваннями для вчених і компаній, які проводять поведінкові дослідження. Сайт дозволяє користувачам реєструватися і проходити опитування за невелику плату.

Протягом місяця відео Сари Франклін набрало 4,1 млн переглядів і заповнило платформу новими учасниками, більшість з яких були молодими жінками з її демографічної групи.

В результаті тисячі досліджень, що проводяться з використанням Prolific, були зірвані. Команда Prolific не врахувала, що навіть при тому, що кількість опитуваних значно збільшилася, аудиторія тіктокера-підлітка не може бути репрезентативною для населення США в цілому.

Вчені виявили, що 90% респондентів їхніх опитувань стали жінки із середнім віком 21 рік. На щастя, ситуація поступово вирівнюється. Спотворення даних після появи відео повільно зменшується, хоча відсоток жінок-учасниць все ще залишається понад 60%.

Нагадаємо, у TikTok більшість популярних роликів, які посилаються на алкоголь, концентруються на позитивних асоціаціях з ним й ігнорують негативні. Про це свідчать результати дослідження американських учених, які проаналізували 100 найпопулярніших відео на сторінці тегу #alcohol у цій соцмережі.

Джерело:Futurism