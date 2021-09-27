28 вересня – церковне свято та традиції. Фото: exo.in.ua

https://racurs.ua/ua/n160812-28-veresnya-cerkovne-svyato-ta-tradyciyi.html

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Церковне свято 28 вересня Микити Готського, який жив у 4 столітті на берегах Дунаю. Прийнявши хрещення, він почав проповідувати християнство поміж своїх одноплемінників.

Микита завзято викривав в гріхах правителя-язичника, за що його заарештували та піддали тортурам. Язичники хотіли змусити християнина відректися від віри. Зрештою мученика засудили до смерті через спалення, однак вогонь не обпалив тіло святого. Пізніше мощі Микити Готського були перенесені до Константинополя.

Наші предки цей день ще називали Микитою Гусятником. На Микиту стригли овець, можна було різати гусей, яких до цього добре відгодовували. А мисливці відправлялися на полювання на диких птахів. Головною стравою цього дня зазвичай була печена гуска.

День ангела відзначають Андрій, Богдан, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Максим, Микита, Микола, Петро, ​​Степан, Євдокія, Людмила та Марія.

День в історії: