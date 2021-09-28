Полный «Квартал» — «слугам» выложили характеристику будущих коллег по фракции

Полный «Квартал» — «слугам» выложили характеристику будущих коллег по фракцииhttps://racurs.ua/n160815-polnyy-kvartal-slugam-vylojili-harakteristiku-buduschih-kolleg-po-frakcii.htmlРакурс
Фракция партии «Слуга народа» может пополниться новыми нардепами. Партия власти сейчас готовится к масштабному совещанию в Трускавце, на котором президент Украины якобы объявит о кадровых ротациях во власти. В результате изменений нескольких нардепов планируют повысить, а на их место придут следующие в партийном списке.
Фракция сейчас обсуждает служебную характеристику, которую 26 сентября выложил в партийном чате председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Табличку с описанием потенциальных будущих коллег «слуг» глава СН позже без объяснений удалил, но изданию «Цензор.НЕТ» удалось ознакомиться с этим документом.
Журналисты не утверждают, что редакция документа окончательная, но предполагают, что его появление является сигналом к кадровым назначениям: пять нардепов переместят на министерские должности или в регионы, а из партийного списка в Раду подберут новых «слуг».
В служебном документе говорится о Сергее Кострийчуке, Александре Божкове, Артеме Михайлюке, Александре Васюке и Дмитрие Ермоленко.
Кострийчука якобы включил в список Илья Павлюк, один из руководителей избирательного штаба партии, которого в медиа называют контрабандистом и теневым «решалой».
Божков — продюсер из «Квартала». И этим его характеристика исчерпывается.
Михайлюк назван партнером Корниенко по бизнесу.
Васюк назван потенциально послушным нардепом.
Ермоленко в характеристике называют «нашим», «то есть квартал или около». «Цензор» напоминает, что размер состояния Ермоленко — примерно 85 млн грн и «слуги» рискуют пополниться новым олигархом.
Источник: «Цензор.НЕТ»