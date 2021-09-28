Свыше 570 больных детей и 143 смерти за сутки - Минздрав о COVID

https://racurs.ua/n160814-svyshe-570-bolnyh-detey-i-143-smerti-za-sutki-minzdrav-o-covid.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 28 сентября обнаружили у 6 тыс. 552 человек. К сожалению, Министерство здравоохранения сообщило о 143 летальных случаях в результате COVID-19. Медики в понедельник госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию 1 тыс. 288 пациентов — меньше, чем накануне.

За сутки 27 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6 тыс. 552 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — указали в Минздраве.

Всего в Украине зафиксировано уже 2,4 млн случаев COVID-19, умерли 55 тыс. 863 пациента.

Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в:

Днепропетровской области (595),

Харьковской области (547),

Донецкой области (528),

Запорожской области (500),

Киеве (461).

В числе 6,5 тыс. новых больных — 574 ребенка и 165 медработников.

За сутки медики протестовали методами ПЦР и ИФА более 40 тыс. украинцев.

Напомним, карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина. В этом году 13 сентября Кабмин установил новые карантинные правила, которые действуют с 20 сентября. Основное отличие этих правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом не будут распространяться определенные ограничения «желтой» и «красной» зоны.

Украина перешла в «желтую» зону карантина с 23 сентября.