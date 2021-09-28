Понад 570 хворих дітей і 143 смерті за добу — МОЗ про COVID

Понад 570 хворих дітей і 143 смерті за добу — МОЗ про COVIDhttps://racurs.ua/ua/n160814-ponad-570-hvoryh-ditey-i-143-smerti-za-dobu-moz-pro-covid.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 28 вересня виявили у 6 тис. 552 осіб. На жаль, Міністерство охорони здоров’я повідомило про 143 летальних випадки внаслідок COVID-19. Медики у понеділок госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію 1 тис. 288 пацієнтів — менше, аніж напередодні.
За добу 27 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — вказали у МОЗ.
Загалом в Україні зафіксовано вже 2,4 млн випадків COVID-19, померли 55 тис. 863 пацієнти.
Найбільше випадків захворювання цього понеділка зареєстрували у:
Дніпропетровській області (595),
Харківській області (547),
Донецькій області (528),
Запорізькій області (500),
Києві (461).
Серед 6,5 тис. нових хворих 574 дитини і 165 медпрацівників.
За добу медики протестували методами ПЛР та ІФА понад 40 тис. українців.
Нагадаємо, карантин для протидії поширенню коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевели у форму адаптивного карантину. Цьогоріч 13 вересня Кабмін встановив нові карантинні правила, які діють з 20 вересня. Основна відмінність цих правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом не поширюватимуться певні обмеження «жовтої» та «червоної» зон.
Україна перейшла у «жовту» зону карантину з 23 вересня.