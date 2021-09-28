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Ракурс
Бус въехал под КамАЗ на Николаевщине, много погибших и раненых, фото - Нацполиция

Бус въехал под КамАЗ на Николаевщине, много погибших и раненых (ФОТО)

28 сен 2021, 10:10
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ДТП с тяжелыми последствиями произошло в Николаевской области. Столкнулись микроавтобус «Мерседес-Спринтер» и два грузовика — DAF и КамАЗ.

В полиции области сообщили о гибели четырех пассажиров и семерых травмированных. Авария произошла вечером 27 сентября вблизи села Широкое.

Среди погибших 15-летний парень.

Бус въехал под КамАЗ на Николаевщине, много погибших и раненых, фото - Нацполиция

В микроавтобусе, который влетел под прицеп КамАЗа, находились 11 человек.

В «Мерседесе» погибли водитель и трое пассажиров, в том числе 15-летний подросток.

Водители грузовиков не пострадали.

Бус въехал под КамАЗ на Николаевщине, много погибших и раненых, фото - Нацполиция


Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц» УК Украины.

Бус въехал под КамАЗ на Николаевщине, много погибших и раненых, фото - Нацполиция

Источник: Ракурс


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