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Бус въехал под КамАЗ на Николаевщине, много погибших и раненых, фото - Нацполиция
Бус въехал под КамАЗ на Николаевщине, много погибших и раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n160818-bus-vehal-pod-kamaz-na-nikolaevschine-mnogo-pogibshih-i-ranenyh-foto.htmlРакурс
ДТП с тяжелыми последствиями произошло в Николаевской области. Столкнулись микроавтобус «Мерседес-Спринтер» и два грузовика — DAF и КамАЗ.
В полиции области сообщили о гибели четырех пассажиров и семерых травмированных. Авария произошла вечером 27 сентября вблизи села Широкое.
Среди погибших 15-летний парень.
В микроавтобусе, который влетел под прицеп КамАЗа, находились 11 человек.
В «Мерседесе» погибли водитель и трое пассажиров, в том числе 15-летний подросток.
Водители грузовиков не пострадали.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц» УК Украины.
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