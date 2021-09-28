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Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих, фото - Нацполіція

Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих (ФОТО)

28 вер 2021, 10:10
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ДТП з важкими наслідками сталася у Миколаївській області. Зіткнулися мікроавтобус «Мерседес-Спринтер» та дві вантажівки — DAF і КамАЗ.

В поліції області повідомили про загибель чотирьох пасажирів та сімох травмованих. Аварія сталася увечері 27 вересня поблизу села Широке.

Серед загиблих 15-річний хлопець.

Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих, фото - Нацполіція

В мікроавтобусі, який влетів під причіп КамАЗу, перебували 11 людей.

В «Мерседесі» загинули водій і троє пасажирів, зокрема 15-річний підліток.

Водії вантажівок не постраждали.

Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих, фото - Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб» КК України.


Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих, фото - Нацполіція

Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих, фото - Нацполіція

Джерело: Ракурс


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