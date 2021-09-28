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Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих, фото - Нацполіція
Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n160818-bus-v-yihav-pid-kamaz-na-mykolayivschyni-bagato-zagyblyh-i-travmovanyh-foto.htmlРакурс
ДТП з важкими наслідками сталася у Миколаївській області. Зіткнулися мікроавтобус «Мерседес-Спринтер» та дві вантажівки — DAF і КамАЗ.
В поліції області повідомили про загибель чотирьох пасажирів та сімох травмованих. Аварія сталася увечері 27 вересня поблизу села Широке.
Серед загиблих 15-річний хлопець.
В мікроавтобусі, який влетів під причіп КамАЗу, перебували 11 людей.
В «Мерседесі» загинули водій і троє пасажирів, зокрема 15-річний підліток.
Водії вантажівок не постраждали.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб» КК України.
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