Бус в’їхав під КамАЗ на Миколаївщині, багато загиблих і травмованих, фото - Нацполіція

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ДТП з важкими наслідками сталася у Миколаївській області. Зіткнулися мікроавтобус «Мерседес-Спринтер» та дві вантажівки — DAF і КамАЗ.

В поліції області повідомили про загибель чотирьох пасажирів та сімох травмованих. Аварія сталася увечері 27 вересня поблизу села Широке.

Серед загиблих 15-річний хлопець.

В мікроавтобусі, який влетів під причіп КамАЗу, перебували 11 людей.

В «Мерседесі» загинули водій і троє пасажирів, зокрема 15-річний підліток.

Водії вантажівок не постраждали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб» КК України.