Масштабні відключення світла почалися у Китаї, світ на порозі нової кризи

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Масштабні відключення електроенергії почалися в Китаї через посилення енергетичної кризи. В країні також фіксуються перебої у роботі заводів і функціонуванні міст. Місцеві мешканці повідомляють, що їхні будинки перестали опалювати, а на вулицях не працюють світлофори.

Брак електроенергії торкнувся жителів провінцій Ляонін, Гірін і Хейлунцзян. Там містян просять не користуватися в години пікових навантажень бойлерами та мікрохвильовими печами. Торгові центри закриваються раніше, аніж прогнозувалося. ЗМІ Китаю також поширюють відеозапис із шосе в Шеньяні, яке залишилося без освітлення, пише ВВС.

У десятьох провінціях Китаю, зокрема й в промислових центрах, вже діють обмеження на споживання електроенергії. Минулого тижня там призупинили роботу заводи, які постачають компоненти для Tesla і Apple. Через обмеження деякі заводи припинили роботу до 30 вересня. Перебої з електрикою можуть стосуватися майже 100 млн осіб.

Державна електромережева корпорація Китаю пообіцяла найближчим часом відновити електропостачання в містах.

Проблеми з електрикою в Китаї спостерігалися ще влітку. Тоді влада почала планові відключення в Пекіні і Сіані. Китайські віялові відключення — чергова ланка ланцюга, пов’язаного із глобальною нестачею енергії. В Європі тим часом вирує газова криза.

На думку експертів, зараз в світі склалися ідеальні умови для того, щоб в найближчі місяці газ і світло, а значить — їжа, матеріали, товари і транспорт продовжили дорожчати, бізнес — розорятися, економіка — гальмувати, а люди — біднішати.

Джерело: ВВС