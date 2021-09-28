Масштабные отключения света начались в Китае, мир на пороге нового кризиса

https://racurs.ua/n160817-masshtabnye-otklucheniya-sveta-nachalis-v-kitae-mir-na-poroge-novogo-krizisa.html

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Масштабные отключения электричества начались в Китае из-за усугубления энергетического кризиса. В стране также наблюдаются перебои в работе заводов и функционировании городов. Местные жители сообщают, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры.

Нехватка электричества коснулась жителей провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. Там горожан просят не пользоваться в часы пиковых нагрузок бойлерами и микроволновками. Торговые центры закрываются раньше положенного времени. СМИ Китая также распространяют видео шоссе в Шэньяне без освещения, пишет ВВС.

В десяти провинциях Китая, в том числе в промышленных центрах, уже введены ограничения на потребление электричества. На прошлой неделе там приостановили работу заводы, поставляющие компоненты для Tesla и Apple. Из-за ограничений некоторые заводы приостановили работу до 30 сентября. Перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек.

Государственная электросетевая корпорация Китая пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах.

Проблемы с электричеством в Китае фиксировались еще летом. Тогда власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Китайские веерные отключения — очередное звено цепи, связанной с глобальной нехваткой энергии. В Европе тем временем продолжается газовый кризис.

По мнению экспертов, сейчас в мире сложились идеальные условия для того, чтобы в ближайшие месяцы газ и свет, а значит — еда, материалы, товары и транспорт продолжили дорожать, бизнес — разоряться, экономика — тормозить, а люди — беднеть.

Источник: ВВС