Ціна газу в Європі встановила новий історичний рекорд. Фото: УП

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Ціна газу в Європі офіційно подолала попередній історичний максимум, встановлений в березні 2018 року.

Ціна підскочила слідом за цінами в Азії та вперше в історії подолала позначку 1 тис. дол. за 1 тис. куб. м. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

З весни 2021 року ціни на газ в Європі підскочили вже в чотири рази. Однією з основних причин став низький запас в європейських підземних газосховищах, а також гостра нестача зрідженого природного газу.

Ціна котирувань на газ в Європі останнім часом нерозривно позначається на цінах на акції «Газпрому».

Також продовжує дорожчати нафта — ціна Brent подолала позначку в 80 дол. за барель вперше з жовтня 2018 року на тлі зростаючої стурбованості трейдерів щодо скорочення запасів сировини по всьому світу при підвищенні попиту напередодні зими.

Нагадаємо, «Газпром» відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну й викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа». Про такі рішення російського газового монополіста свідчать підсумки аукціонів бронювання на жовтень.