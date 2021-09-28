Вместе с Меркель выборы в Германии проиграли Франция, РФ и Китай - Telegraph

https://racurs.ua/n160821-vmeste-s-merkel-vybory-v-germanii-proigrali-franciya-rf-i-kitay-telegraph.html

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Выборы в Германии прошли в минувшее воскресенье. Партия зеленых и Свободная демократическая партия, которые заручились поддержкой граждан, в последние годы выражали недоверие президента России Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину, а также критиковали канцлера Ангелу Меркель за лояльность к ним.

По мнению британской газеты Telegraph, кто бы ни стал новым игроком будущей коалиции в Германии, Франции, России и Китаю в Берлине «ловить больше нечего».

Издание отмечает, что результаты выборов в Германии окажут колоссальное влияние на геополитику и поэтому они являются самой главной международной темой на данный момент.

Вместе с партией Меркель эти выборы проиграли Франция, Россия и Китай, — пишет аналитик Telegraph Марк Алмонд.

По его словам, этим трем странам больше не удастся продавливать свои интересы через Берлин. Алмонд отмечает, что вся политика Меркель была построена на «умении выкручивать руки мировому сообществу». Через нее ее ближайший союзник — президент Франции Эммануэль Макрон получал «все, что хотел в рамках Евросоюза». В свою очередь, на международной арене Меркель всегда ставила бизнес-интересы выше принципов.

Произнося правильные, но в ее исполнении пустые фразы о правах человека, она тут же лоббировала в Брюсселе возобновление диалога с Россией и вместе с Макроном продвигала инвестиционную сделку с Китаем. Без Ангелы Меркель мечта Макрона о достижении европейской стратегической независимости от США и НАТО останется мечтой, — цитирует Telegraph «Русская служба ВВС».



Европейский Союз ждет замена прежней оси силы Париж-Берлин на новою, которая, скорее всего, получит поддержку Великой Британии и США, что будет свидетельствовать об ухудшении отношений с Москвой и Пекином.

Источник: Telegraph, ВВС