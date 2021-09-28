Соратница Зеленского считает диктатурой закон об олигархах. Фото: my.ua

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Закон об олигархах поддержали не все депутаты от «Слуги народа». Людмила Буймистер заявила, что новый законопроект может привести к полной диктатуре.

По ее словам, документ наделяет Совет нацбезопасности и обороны полномочиями контролировать информационную политику СМИ и устанавливает экономический контроль. Об этом «слуга» заявила в интервью «Главкому».

СНБО сможет диктовать, кто должен быть в реестре олигархов, а кто нет. То есть это непосредственно прямое ущемление экономических прав и свобод, которое, кроме как к диктатуре, ни к чему не приведет, — заявила нардеп.

Буймистер подчеркнула, что она тщательно изучила опыт борьбы с олигархами в США, ЕС и Южной Кореи и подготовила поправки в законопроект 5599, но их не приняли во внимание при голосовании.

Я своими правками фактически продвигала ту реформу Антимонопольного комитета, которую подала в виде законопроекта № 2730 еще в январе 2020 года. Мою реформу положительные оценили все антимонопольные ведомства Европы, но ее затормозили и в первом чтении приняли абсолютно бестолковую так называемую реформу Антимонопольного комитета. И теперь еще приняли закон о деолигархизации, фактически сводя на нет, как минимум, мои попытки в течение двух лет навести порядок в этом направлении, — отметила депутат.



Напомним, закон об ограничении влияния олигархов поссорил не только фракцию власти и оппозицию, но и поколебал веру в свою партию одной из «слуг народа». За президентский закон отдали голоса 229 «слуг», а против была только Людмила Буймистер. Глава фракции СН Давид Арахамия в кулуарах выступил за ее исключение.

Источник: «Главком»