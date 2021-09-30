Магнітна буря обрушиться на Землю 1 жовтня – як захиститися. Фото: realist.online

https://racurs.ua/ua/n160945-magnitna-burya-obrushytsya-na-zemlu-1-jovtnya-yak-zahystytysya.html

Ракурс

Магнітна буря очікується 1 жовтня — вона триватиме кілька годин. Магнітне поле буде порушеним з півночі.

З 3.00 до 6.00 очікується пік слабкою магнітної бурі, яка поступово стихне до 12.00. Про це повідомляє Watchers.

Всього в класифікації магнітних бур п’ять рівнів — від G1 до G5. Вважається, що слабка буря може спровокувати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на шляхи міграцій птахів і тварин.

Сильніші бурі викликають порушення короткохвильового зв’язку і роботу навігаційних систем, а також збої напруги в промислових мережах.

Щоб полегшити свій стан, дотримуйтеся правил здорового способу життя:

спіть не менше восьми годин і лягайте в один і той же час;

відмовтеся від кави, сигарет та алкоголю;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

обмежте вживання жирних, гострих і смажених страв;

приймайте контрастний душ.

Нагадаємо, магнітні бурі в жовтні 2021 року рідко будуть тривожити українців. Сильних спалахів експерти не прогнозують. Всього протягом місяця буде п’ять магнітних коливань.

Джерело: Watchers