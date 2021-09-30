Ефективність вакцини AstraZeneca перевірили в США

вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160944-efektyvnist-vakcyny-astrazeneca-pereviryly-v-ssha.html

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Вакцинація від коронавірусу триває по всьому світу. Нове масштабне клінічне випробування вакцини проти коронавірусу виробника AstraZeneca свідчить про те, що її ефективність складає 74%.

У людей віком 65 років і старших показник виявився ще вищим — 83,5%. Про це повідомляє Reuters.

Американські дослідники вивчили дані понад 26 тис. осіб, яким дві дози препарату вводили з перервою в один місяць. Із зазначеної кількості в 17,5 тис. осіб не спостерігалося важкого перебігу захворювання, не було зафіксовано жодного летального випадку.

Водночас у групі з 8,7 тис. добровольців, які отримали плацебо, було зафіксовано вісім таких випадків і дві смерті. Експерти наголосили на відсутності у вакцинованих AstraZeneca побічного ефекту у вигляді тромбозу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ефективність від вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna та Johnson& ohnson впала з 91% до 66%.

Джерело: Reuters