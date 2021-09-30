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Ракурс
Вакцина. Фото: istock

Эффективность вакцины AstraZeneca проверили в США

30 сен 2021, 10:51
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Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру. Новое масштабное клиническое испытание вакцины от коронавируса производителя AstraZeneca свидетельствует о том, что ее эффективность составляет 74%.

У людей в возрасте 65 лет и старше показатель оказался еще выше — 83,5%. Об этом сообщает Reuters.

Американские исследователи изучили данные более 26 тыс. человек, которым две дозы вводили с перерывом в один месяц. Из указанного количества у 17,5 тыс. человек не наблюдалось тяжелого течения заболевания, не было зафиксировано ни одного летального случая.

В то же время в группе из 8,7 тыс. добровольцев, получивших плацебо, было зафиксировано восемь таких случаев и две смерти. Эксперты отметили отсутствие у вакцинированных AstraZeneca побочного эффекта в виде тромбоза.


Напомним, ранее мы сообщали, что эффективность от вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson упала с 91% до 66%.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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