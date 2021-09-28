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Ракурс
Магнітні бурі в жовтні. Фото: РБК

Магнітні бурі в жовтні — про небезпеку попередили вчені (ІНФОГРАФІКА)

28 вер 2021, 14:52
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Магнітні бурі в жовтні 2021 року рідко будуть тривожити українців. Сильних спалахів експерти не прогнозують.

Всього протягом місяця буде п’ять магнітних коливань. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Календар магнітних бур у жовтні:


  • 1 жовтня — очікуються слабкі магнітні потоки;
  • 5 жовтня — магнітна буря середньої інтенсивності;
  • 10 жовтня — магнітні потоки середньої інтенсивності;
  • 29 жовтня — незначні магнітні потоки;
  • 30 жовтня — затяжна буря середньої або слабкої інтенсивності.

Вплив магнітної бурі може тривати від кількох годин до декількох днів. У людей може погіршуватися самопочуття, знижуватися концентрація та пам’ять. Під час сильних бур виникають збої в роботі техніки.

Якщо ви залишаєтеся вдома, варто гуляти на свіжому повітрі хоча б раз на день, а також не забувати провітрювати приміщення. Експерти рекомендують дотримуватися режиму сну, не пропускати прийомів їжі та пити достатню кількість води.

Джерело: Ракурс


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