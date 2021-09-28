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Магнітні бурі в жовтні. Фото: РБК
Магнітні бурі в жовтні — про небезпеку попередили вчені (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n160846-magnitni-buri-v-jovtni-pro-nebezpeku-poperedyly-vcheni-infografika.htmlРакурс
Магнітні бурі в жовтні 2021 року рідко будуть тривожити українців. Сильних спалахів експерти не прогнозують.
Всього протягом місяця буде п’ять магнітних коливань. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
Календар магнітних бур у жовтні:
- 1 жовтня — очікуються слабкі магнітні потоки;
- 5 жовтня — магнітна буря середньої інтенсивності;
- 10 жовтня — магнітні потоки середньої інтенсивності;
- 29 жовтня — незначні магнітні потоки;
- 30 жовтня — затяжна буря середньої або слабкої інтенсивності.
Вплив магнітної бурі може тривати від кількох годин до декількох днів. У людей може погіршуватися самопочуття, знижуватися концентрація та пам’ять. Під час сильних бур виникають збої в роботі техніки.
Якщо ви залишаєтеся вдома, варто гуляти на свіжому повітрі хоча б раз на день, а також не забувати провітрювати приміщення. Експерти рекомендують дотримуватися режиму сну, не пропускати прийомів їжі та пити достатню кількість води.
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