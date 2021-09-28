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Додатковий вихідний у жовтні отримають українці. Фото: pravda.com
Додатковий вихідний у жовтні буде в українців — його доведеться відпрацюватиhttps://racurs.ua/ua/n160845-dodatkovyy-vyhidnyy-u-jovtni-bude-v-ukrayinciv-yogo-dovedetsya-vidpracuvaty.htmlРакурс
День захисника України відзначають у жовтні. Українцям з нагоди свята вирішили додати ще один вихідний.
День захисника припадає на четвер, 14 жовтня. Українцям вирішили традиційно зробити вихідний і в п’ятницю, 15 жовтня. При чому цей вихідний доведеться відпрацювати — робочий день перенесли на суботу 23 жовтня. Таким чином українці матимуть чотири вихідних поспіль. Про це повідомлялося на сайті Кабміну.
Усього в жовтні очікується 11 вихідних днів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план перенесення робочих днів на наступний рік. Рішення прийняли задля «раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році» 8 березня — Міжнародного жіночого дня і 28 червня — Дня Конституції.
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