Додатковий вихідний у жовтні отримають українці. Фото: pravda.com

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День захисника України відзначають у жовтні. Українцям з нагоди свята вирішили додати ще один вихідний.

День захисника припадає на четвер, 14 жовтня. Українцям вирішили традиційно зробити вихідний і в п’ятницю, 15 жовтня. При чому цей вихідний доведеться відпрацювати — робочий день перенесли на суботу 23 жовтня. Таким чином українці матимуть чотири вихідних поспіль. Про це повідомлялося на сайті Кабміну.

Усього в жовтні очікується 11 вихідних днів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план перенесення робочих днів на наступний рік. Рішення прийняли задля «раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році» 8 березня — Міжнародного жіночого дня і 28 червня — Дня Конституції.