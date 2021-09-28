Дополнительный выходной в октябре получат украинцы — его придется отработатьhttps://racurs.ua/n160845-dopolnitelnyy-vyhodnoy-v-oktyabre-poluchat-ukraincy-ego-pridetsya-otrabotat.htmlРакурс
День защитника Украины отмечают в октябре. Украинцам по случаю праздника решили добавить еще один выходной.
День защитника приходится на четверг, 14 октября. Украинцам решили традиционно сделать выходной и в пятницу, 15 октября. При чем этот выходной придется отработать — рабочий день перенесли на субботу 23 октября. Таким образом украинцы будут иметь четыре выходных подряд. Об этом сообщалось на сайте Кабмина.
Всего в октябре ожидается 11 выходных дней.
Напомним, Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней на следующий год. Решение приняли в целях «рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2022 году» 8 марта — Международного женского дня и 28 июня — Дня Конституции.