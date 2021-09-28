Дополнительный выходной в октябре получат украинцы. Фото: pravda.com

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День защитника Украины отмечают в октябре. Украинцам по случаю праздника решили добавить еще один выходной.

День защитника приходится на четверг, 14 октября. Украинцам решили традиционно сделать выходной и в пятницу, 15 октября. При чем этот выходной придется отработать — рабочий день перенесли на субботу 23 октября. Таким образом украинцы будут иметь четыре выходных подряд. Об этом сообщалось на сайте Кабмина.

Всего в октябре ожидается 11 выходных дней.

Напомним, Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней на следующий год. Решение приняли в целях «рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2022 году» 8 марта — Международного женского дня и 28 июня — Дня Конституции.