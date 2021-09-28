Появилось видео уничтожения боевиков в Авдеевской промзоне. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/n160844-poyavilos-video-unichtojeniya-boevikov-v-avdeevskoy-promzone.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается из-за агрессивных действий Российской Федерации. В сети появилось видео уничтожения позиций боевиков в промышленной зоне Авдеевки.

Обстрел позиций российских наемников проводила 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Холодный Яр». Архивное видео появилось в телеграм-канале «Третья сила».

Одна из лучших работ украинских минометчиков. Авдеевская промзона, лето 2019 года, — говорится в описании под видео.

Сообщается, что тогда 14 из 19 мин попали во вражеский блиндаж и разнесли укрытие на обломки. Одна из мин не разорвалась сразу, но сработала на следующий день, когда эвакуация разгребала завалы.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины показали новое видео уничтожения позиций оккупантов на Донбассе. Ролик обнародовали на странице в Фейсбук боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады.