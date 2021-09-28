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Ракурс
З’явилося відео знищення бойовиків в Авдіївській промзоні. Фото: Новинарня

З’явилося відео знищення бойовиків в Авдіївській промзоні

28 вер 2021, 14:24
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Війна на Донбасі триває через агресивні дії Російської Федерації. У мережі з’явилося відео знищення позицій бойовиків у промисловій зоні Авдіївки.

Обстріл позицій російських найманців проводила 93-тя окрема механізована бригада ЗСУ «Холодний Яр». Архівне відео з’явилося в телеграм-каналі «Третя сила».

Одна з найкращих робіт українських мінометників. Авдіївська промзона, літо 2019 року, — йдеться в описі під відео.


Зазначено, що тоді 14 з 19 мін влучили у ворожий бліндаж і рознесли укриття на уламки. Одна з мін не розірвалась одразу, але спрацювала наступного дня, коли евакуація розгрібала завали.

Нагадаємо, Збройні сили України показали нове відео знищення позицій окупантів на Донбасі. Ролик оприлюднили на сторінці у Фейсбук бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади.

Джерело: Ракурс


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