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Ракурс
Спалах коронавірусу стався у будинку дитини. Фото:

Спалах коронавірусу стався у будинку дитини в Луцьку

28 вер 2021, 14:19
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Спалах коронавірусу стався у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини.

До лікарні з «ковідом» потрапили 34 дитини, також коронавірус виявили у п’ятьох працівників закладу.

Перші випадки хвороби почали фіксувати минуло п’ятниці, 24 вересня. Відтоді почали тестувати дітей, спершу коронавірус підтвердили у сімох вихованців. Недужих малюків ушпиталили до інфекційної лікарні, щоб ізолювати від решти. Клінічних проявів хвороби діти не мали. Нянечки і медсестри лікуються амбулаторно. Про це 26 вересня заявив керівник будинку дитини у Луцьку Віктор Максимюк, передає «Суспільне».

Вчора, 27 вересня, позитивні ПЛР-тести отримали ще 10 дітей, їх теж госпіталізували. Двом недужим менше року, вік решти госпіталізованих дітей — до трьох років.

За словами тимчасового виконувача обов’язків керівника обласної інфекційної лікарні Галини Морочковської, стан госпіталізованих дітей задовільний. Також до лікарні доставили виховательку обласного будинку дитини.


У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини наразі працює 81 людина. Зі слів керівника, повністю вакциновані 22 працівники, планують щепитися ще 13 осіб персоналу.

Нагадаємо, 27 вересня коронавірус в Україні виявили у 6 тис. 552 осіб. Медики госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію 1 тис. 288 пацієнтів, а померли 143 осіб.

Джерело: Ракурс


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