Кремль запропонував Києву пряме постачання газу

https://racurs.ua/ua/n160842-kreml-zaproponuvav-kyievu-pryame-postachannya-gazu.html

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Пряме постачання газу Росія заявила про готовність обговорити з Києвом. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков сказав можливість про відновлення закупівель Україною російського газу без посередників.

Звичайно. Цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні, — цитують Пєскова ЗМІ РФ.

Вкотре також пролунала фраза, що Росія не збирається використовувати газову тематику, щоб «покарати Україну». Разом з тим, Москва зараз використовує ситуацію з цінами на газ у Європі для шантажу з метою якнайшвидшого введення в експлуатацію свого геополітичного проекту — газогону «Північний потік-2».

Під час спілкування зі ЗМІ у представника Кремля поцікавилися, що б він відповів на заяви про те, що Росія застосувала газ як зброю проти України, зважаючи на підписаний 27 вересня контракт з Угорщиною про постачання блакитного палива по більш довгому маршруту.

Ні, це не так. Росія використовує «блакитне паливо» виключно в інтересах народу нашої країни для збільшення добробуту росіян, виключно на комерційній основі, — переконує Пєсков.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала довгостроковий контракт з російським монополістом «Газпром» на постачання газу в обхід України. Київ висловив здивовання і розчарування цим рішенням. МЗС ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Після контракту з «Газпромом» оператор газотранспортної системи України очікує значного скорочення або повної зупинки транзиту до Угорщини через нашу країну.