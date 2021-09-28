Кремль предложил Киеву прямые поставки газа

https://racurs.ua/n160842-kreml-predlojil-kievu-pryamye-postavki-gaza.html

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Прямые поставки газа Россия заявила о готовности обсудить с Киевом. Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал о возможности возобновлении закупок Украиной российского газа без посредников.

Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне, — цитируют Пескова СМИ РФ.

В очередной раз также прозвучала фраза, что Россия не собирается использовать газовую тематику, чтобы «наказать Украину». Вместе с тем, Москва сейчас использует ситуацию с ценами на газ в Европе для шантажа с целью скорейшего ввода в эксплуатацию своего геополитического проекта — газопровода «Северный поток-2».

Во время общения со СМИ у представителя Кремля поинтересовались, что бы он ответил на заявления о том, что Россия использовала газ как оружие против Украины, учитывая подписанный 27 сентября контракт с Венгрией о поставках голубого топлива по более длинному маршруту.

Нет, это не так. Россия использует «голубое топливо» исключительно в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе, — убеждает Песков.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала долгосрочный контракт с российским монополистом «Газпром» на поставку газа в обход Украины. Киев выразил удивление и разочарование этим решением. МИД инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. После контракта с «Газпромом» оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительного сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через нашу страну.