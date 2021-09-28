Задержан экс-чиновник, который разваливал оборонку в 2014 году и сбежал в ОРДЛО

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего чиновника государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод». Чтобы избежать наказания, мужчина сбежал на оккупированные территории ОРДЛО в конце 2014 года.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Известно, что злоумышленник, находясь в должности, нанес государству ущерб на 12 млн грн. Он организовал механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники.

Для этого зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в разных регионах Украины. Впоследствии на основании фиктивных договоров мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа.

На данный момент экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Злоумышленника задержали военнослужащие ООС при попытке скрыто пересечь линию разграничения.