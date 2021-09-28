Затримано екс-чиновника, який розвалював оборонку в 2014 році і втік в ОРДЛО

Затримано екс-чиновника, який розвалював оборонну сферу в 2014 році. Фото: opk.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160841-zatrymano-eks-chynovnyka-yakyy-rozvaluvav-oboronnu-sferu-u-2014-roci-video.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) затримала колишнього чиновника державного підприємства «Київський бронетанковий завод». Щоб уникнути покарання, чоловік втік на окуповані території ОРДЛО в кінці 2014 року.

Оперативники спецслужби встановили місце перебування зловмисника і затримали його під час перетину лінії розмежування на КПВВ «Станиця Луганська». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Відомо, що зловмисник, перебуваючи на посаді, завдав державі збитки на 12 млн грн. Він організував механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки.

Для цього зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України. Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення.

Наразі екс-посадовцю оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої ДНР. Зловмисника затримали військовослужбовці ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування.