Добувати біткоїни за допомогою атомної енергії запропонували в США

Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n160839-dobuvaty-bitkoyiny-za-dopomogou-atomnoyi-energiyi-zaproponuvaly-v-ssha.html

Ракурс

Майнити криптовалюту за допомогою атомної енергії запропонували в Сполучених Штатах.

Мер міста Маямі Френсіс Суарес вважає, що на безвуглецевий видобуток криптовалюти знизить її шкоду для навколишнього середовища. Очільник просуває місто як місце для добувачів криптовалюти, цифрових бірж і криптоінвестіційних фірм. Про це повідомляють The Wall Street Journal та Business Insider.

За словами Суареса, криптовалютні фірми та енергетична компанія Florida Power & Light обговорили можливість покупки дешевих земельних ділянок поблизу атомної станції. Представник компанії Білл Орлов зазначив, що вони сподіваються на підтримку подальших інновацій і розвиток, якому посприяють майнери.

Також добувачі криптовалюти розглядають атомні станції й поза межами Маямі. Зокрема, стартап з генерації атомної енергії Oklo уклав 20-річний контракт на поставку енергії для компанії Compass Mining. Генеральний директор Oklo Джейкоб Девітт розповів, що він отримав заявки й від інших криптовалютних фірм, хоча угоду ще не схвалила влада США.

Нагадаємо, вчені підрахували, що майнінг біткоїнів виробляє 30 тис. тонн електронного сміття і 23 млн тонн вуглекислого газу щорічно. На процес йде стільки ж електроенергії, скільки витрачає щорічно країна, подібна Нідерландам.

Джерела: Business Insider, The Wall Street Journal