Чому Разумкова не запросили у Трускавець, розповів Арахамія

https://racurs.ua/ua/n160838-chomu-razumkova-ne-zaprosyly-u-truskavec-rozpoviv-arahamiya.html

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Чому голову Верховної Ради Дмитра Разумкова «Слуга народу» не запросила у Трускавець — на велике виїзне засідання парламентської фракції, розповів очільник монобільшості Давид Арахамія.

Ні, поки що. Але це може змінитися. Поки ми не відправляли запрошення. Але ми зараз ще не до кінця «добили» формат. Він же не член нашої фракції, він позафракційний депутат. Поки ми робимо внутрішньо-фракційний захід. Ось нині обговорюємо запрошених гостей, — пояснив Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».

Водночас нардеп додав, що перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук запрошений на виїзне засідання, оскільки є куратором так званого проекту «трійки».

Стефанчук — менеджер проекту, про так звані «трійки». Коли ми розробляли законодавчі ініціативи — глава профільного комітету, міністр профільний і заступник глави Офісу президента за цим напрямом (працюють, — ред.). І Стефанчук курирує. На «трійки» у нас відведено кілька годин — презентації, обговорення цієї програми і так далі, — пояснив Арахамія.

Нагадаємо, фракція партії «Слуга народу» проведе виїзне засідання в Трускавці 1−2 жовтня. Захід проходитиме в готелі Rixos Prykarpattya. На території працюватиме медіацентр, де відбуватимуться брифінги представників партії. Раніше очільник політсили Олександр Корнієнко заявляв, що парламентарі на виїзному засіданні разом з президентом, членами уряду і керівниками силових відомств обговорять «стратегічні питання розвитку України».