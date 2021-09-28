В Одесу прибув перший круїзний лайнер з початку пандемії. Фото: depositphotos.com

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В Одесу прибув туристичний лайнер з 65 туристами з Канади та США. Це перший круїзний лайнер, який відвідав місто з початку пандемії коронавіруса.

З 2014 року пасажирські лайнери під іноземним прапором майже не відвідували українські порти. Відео прибуття теплохода SeaDream II 28 вересня опублікувала «Думська».

За словами начальника одеської філії Адміністрації морських портів України Максима Лапая, під час пандемії коронавіруса найбільше постраждав круїзний напрямок роботи порту.

Він додав, що після подій 2014 року знадобилося кілька років для успішного залучення лайнерів, проте незабаром на процес вплинув коронавірус. Через світовий карантин Одеський порт втратив два сезони.

Відомо, що Одеський порт отримав близько 30 заявок на круїзні судозаходи на 2022 рік, також є заявки на 2023 рік.