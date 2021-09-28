В Одессу прибыл первый круизный лайнер с начала пандемии. Фото: depositphotos.com

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В Одессу прибыл туристический лайнер из 65 туристами из Канады и США. Это первый круизный лайнер, который посетил город с начала пандемии коронавируса.

С 2014 года пассажирские лайнеры под иностранным флагом почти не посещали украинские порты. Видео прибытия теплохода SeaDream II 28 сентября опубликовала «Думская».

По словам начальника одесского филиала Администрации морских портов Украины Максима Лапая, во время пандемии коронавируса больше всего пострадало круизное направление работы порта.

Он добавил, что после событий 2014 года понадобилось несколько лет для успешного привлечения лайнеров, однако вскоре на процесс повлиял коронавирус. Из-за мирового карантина Одесский порт потерял два сезона.

Известно, что Одесский порт получил около 30 заявок на круизные судозаходы на 2022 год, также есть заявки на 2023 год.