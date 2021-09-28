Почему Разумкова не пригласили в Трускавец, рассказал Арахамия

https://racurs.ua/n160838-pochemu-razumkova-ne-priglasili-v-truskavec-rasskazal-arahamiya.html

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Почему спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова «Слуга народа» не пригласила в Трускавец — на большое выездное заседание парламентской фракции, рассказал глава монобольшинства Давид Арахамия.

Нет пока что. Но это может измениться. Пока мы не отправляли приглашение. Но мы сейчас еще не до конца «добили» формат. Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Вот сейчас обсуждаем приглашенных гостей, — пояснил Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

В то же время нардеп добавил, что первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук приглашен на выездное заседание, поскольку является куратором так называемого проекта «тройки».

Стефанчук — менеджер проекта, о так называемых «тройках». Когда мы разрабатывали законодательные инициативы — глава профильного комитета, профильный министр и замглавы Офиса президента по этому направлению (работают, — ред.). И Стефанчук курирует. На «тройки» у нас отведено несколько часов — презентации, обсуждения этой программы и так далее, — пояснил Арахамия.

Напомним, фракция партии «Слуга народа» проведет выездное заседание в Трускавце 1−2 октября. Мероприятие будет проходить в отеле Rixos Prykarpattya. На территории будет работать медиацентр, где будут проходить брифинги представителей партии. Ранее глава политсилы Александр Корниенко заявлял, что парламентарии на выездном заседании вместе с президентом, членами Кабмина и руководителями силовых ведомств обсудят «стратегические вопросы развития Украины».