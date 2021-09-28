Добывать биткоины с помощью атомной энергии предложили в США

Фото: rt.com

https://racurs.ua/n160839-dobyvat-bitkoiny-s-pomoschu-atomnoy-energii-predlojili-v-ssha.html

Ракурс

Майнить криптовалюту с помощью атомной энергии предложили в Соединенных Штатах.

Мэр города Майами Фрэнсис Суарес считает, что безуглеродная добыча криптовалюты снизит ее вред для окружающей среды. Глава продвигает город как место для добытчиков криптовалюты, цифровых бирж и криптоинвестиционных фирм. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Business Insider.

По словам Суареса, криптовалютные фирмы и энергетическая компания Florida Power & Light обсудили возможность покупки дешевых земельных участков вблизи атомной станции. Представитель компании Билл Орлов отметил, что они надеются на поддержку дальнейших инноваций и развитие, которому поспособствуют майнеры.

Также добытчики криптовалюты рассматривают атомные станции и за пределами Майами. В частности, стартап по генерации атомной энергии Oklo заключил 20-летний контракт на поставку энергии для компании Compass Mining. Генеральный директор Oklo Джейкоб Девитт рассказал, что он получил заявки и от других криптовалютных фирм, хотя сделку еще не одобрили власти США.

Напомним, ученые подсчитали, что майнинг биткоинов производит 30 тыс. тонн электронного мусора и 23 млн тонн углекислого газа ежегодно. На процесс идет столько же электроэнергии, сколько тратит ежегодно страна, подобная Нидерландам.

Источники: Business Insider, The Wall Street Journal