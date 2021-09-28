Вспышка коронавируса произошла в доме ребенка в Луцке

Вспышка коронавируса произошла в доме ребенка. Фото:

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Вспышка коронавируса произошла в Волынском областном специализированном Доме ребенка.

В больницу с «ковидом» попали 34 ребенка, также коронавирус обнаружили у пятерых работников заведения.

Первые случаи болезни начали фиксировать в пятницу, 24 сентября. С тех пор начали тестировать детей, сначала коронавирус подтвердили у семерых воспитанников. Больных малышей госпитализировали в инфекционную больницу, чтобы изолировать от остальных. Клинических проявлений болезни дети не имели. Нянечки и медсестры лечатся амбулаторно. Об этом 26 сентября заявил руководитель дома ребенка в Луцке Виктор Максимюк, передает «Общественное».

Вчера, 27 сентября, положительные ПЦР-тесты получили еще 10 детей, их тоже госпитализировали. Двум больным меньше года, возраст остальных госпитализированных детей — до трех лет.

По словам временного исполняющего обязанности руководителя областной инфекционной больницы Галины Морочковской, состояние госпитализированных детей удовлетворительное. Также в больницу доставили воспитательницу областного дома ребенка.

В Волынском областном специализированном доме ребенка сейчас работает 81 человек. По словам руководителя, полностью вакцинированы 22 работника, планируют прививаться еще 13 человек персонала.

Напомним, 27 сентября коронавирус в Украине обнаружили у 6 тыс. 552 человек. Медики госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию 1 тыс. 288 пациентов, а скончались 143 человек.