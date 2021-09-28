Магнитные бури в октябре. Фото: РБК

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Ракурс

Магнитные бури в октябре 2021 года редко будут тревожить украинцев. Сильных вспышек эксперты не прогнозируют.

Всего в течение месяца будет пять магнитных колебаний. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Календарь магнитных бурь в октябре:

1 октября — ожидаются слабые магнитные потоки;

5 октября — магнитная буря средней интенсивности;

10 октября — магнитные потоки средней интенсивности;

29 октября — незначительные магнитные потоки;

30 октября — затяжная буря средней или слабой интенсивности.

Влияние магнитной бури может длиться от нескольких часов до нескольких дней. У людей может ухудшаться самочувствие, снижаться концентрация и память. Во время сильных бурь возникают сбои в работе техники.

Если вы остаетесь дома, стоит хотя бы раз в день гулять на свежем воздухе, а также не забывать проветривать помещение. Эксперты рекомендуют соблюдать режим сна, не пропускать приемов пищи и пить достаточное количество воды.