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Магнитные бури в октябре. Фото: РБК
Магнитные бури в октябре — об опасности предупредили ученые (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n160846-magnitnye-buri-v-oktyabre-ob-opasnosti-predupredili-uchenye-infografika.htmlРакурс
Магнитные бури в октябре 2021 года редко будут тревожить украинцев. Сильных вспышек эксперты не прогнозируют.
Всего в течение месяца будет пять магнитных колебаний. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Календарь магнитных бурь в октябре:
- 1 октября — ожидаются слабые магнитные потоки;
- 5 октября — магнитная буря средней интенсивности;
- 10 октября — магнитные потоки средней интенсивности;
- 29 октября — незначительные магнитные потоки;
- 30 октября — затяжная буря средней или слабой интенсивности.
Влияние магнитной бури может длиться от нескольких часов до нескольких дней. У людей может ухудшаться самочувствие, снижаться концентрация и память. Во время сильных бурь возникают сбои в работе техники.
Если вы остаетесь дома, стоит хотя бы раз в день гулять на свежем воздухе, а также не забывать проветривать помещение. Эксперты рекомендуют соблюдать режим сна, не пропускать приемов пищи и пить достаточное количество воды.
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